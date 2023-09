Die Steiermark blüht wieder in allen erdenklichen Farben. Egal ob bunte Blumen in Balkonkästen, oder ein akkurat bepflanztes Gemeindeamt. Der Blumenschmuckwettbewerb 2023 versetzt die Steiermark ins Blumenfieber. Auch in diesem Jahr waren rund 37.000 Teilnehmende dabei. Anfang September wurden in Soboth in der Gemeinde Eibiswald die diesjährigen Sieger gekürt. Wobei es bei der Flora nicht einen einzelnen Gewinner gibt. „Alle, die fünf Floras bekommen, sind Sieger“, meint eine der Organisatorinnen, Sabine Omann. Und davon gibt es ganz schön viele. Insgesamt 27 Städte, Gemeinden, Märkte und Katastralgemeinden durften sich im öffentlichen Bewerb fünf Floras abholen.