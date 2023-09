Der Vater steht vor dem Ofen, den Holzscheit in der Hand, aber wie Einheizen funktioniert, das er sonst immer gemacht hat, weiß er nicht mehr. Die Prothese taucht in der Tiefkühltruhe aus. Im Gespräch wiederholen sich immer dieselben Fragen. Es ist Hochsommer, aber die Mutter zieht die Daunenjacke an. Das und noch vieles mehr können Anzeichen einer Demenz sein, wie sie Andrea Schnedl, Demenzberaterin der Caritas, aus unzähligen Gesprächen mit Betroffenen und deren Angehörigen kennt.