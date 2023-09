Gleich mehrfach Grund zu feiern gab es gestern Abend für Honorarkonsul Rudi Roth. Neben dem 30-jährigen Jubiläum des ungarischen Honorarkonsulats Steiermark feierten die Gäste in der Aula der Universität Graz die Vergabe des 250. von ihm finanzierten Stipendiums – und den 75. Geburtstag des Honorarkonsuls selbst. Die Stipendien, die seit 2001 an der Universität Graz vergeben werden, kamen auch heuer sieben Studierenden zugute, die sich mit Forschungsthemen zu Ost- und Südosteuropa beschäftigen. „Ich habe durch meine Büros in Osteuropa gesehen, dass sich die Studierenden von dort das Studium in Graz kaum leisten konnten, da wollte ich helfen“, erzählt Roth.