Am Lendplatz in Graz hat es auch gebrannt, aber nur zu Vorführzwecken. Im Rahmen des großen Festes der Grazer Berufsfeuerwehr, die ihren 170. Geburtstag feierte, wurde etwa demonstriert, wie schnell ein bisschen heißes Fett am Herd eskalieren kann. Um 15.22 Uhr wurde es aber plötzlich ernst: Die Feuerwehr wurde zu einem Zimmerbrand in die Kärntner Straße gerufen.

Fünf Fahrzeuge mit 23 Mann rückten vom Fest ab und zum Einsatz an. Mit einem C-Rohr unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Rund eine Stunde später konnten die Feuerwehrleute "Brand aus" verkünden.

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt, die sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Verletzt wurde niemand.

Hier einige Eindrücke vom Geburtstagsfest am Lendplatz.