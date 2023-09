"Ich hab gedacht, die Wände biegen sich und die Decke kommt runter." Einen Tag nach dem heftigen Erdbeben in Marokko klingt Helmut Reinisch trotz der schrecklichen Nacht am Telefon gelassen. Bis Montag bleibt der 70-Jährige noch in der Altstadt von Marrakesch, wo er eine Kunstgalerie am Hauptplatz sowie ein Haus besitzt, dann geht es für den Grazer zurück nach Hause.