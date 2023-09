Der bundesweite Trend macht auch vor der Steiermark keinen Halt, im Gegenteil: Im Bundesland kommt es zu einem besonders starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, verglichen freilich mit den sehr niedrigen Werten des Vorjahres.

Die Zahlen im Detail: Mit Ende August 2023 waren 30.484 Personen als arbeitslos beim AMS Steiermark gemeldet (+2034 Personen oder +7,1 Prozent). Inklusive der 6698 Teilnehmenden an Schulungen sind momentan 37.182 Steirerinnen und Steirer ohne Job (+1904 Personen oder +5,4 Prozent). Die geschätzte Arbeitslosenquote liegt bei 5,2 Prozent (+0,3 Prozentpunkte).

"Die schwache Konjunktur macht sich natürlich bemerkbar, dennoch bleibt der steirische Arbeitsmarkt durchaus robust", betont die stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin Yvonne Popper-Pieber. Sie verweist auch darauf, dass der Zuwachs der Arbeitslosigkeit im August geringer ausfiel als in den drei Monaten zuvor. Außerdem liege die Arbeitslosenquote im Bundesland noch immer unter dem Österreich-Schnitt von 6,1 Prozent. Im August selbst stieg die Arbeitslosigkeit prozentuell dennoch nirgends so stark wie in der Steiermark.

15.000 vakante Jobs in der Steiermark

Deutlich niedriger fällt im Jahresvergleich indes die Anzahl der offenen Stellen aus. 15.054 Jobs sind beim AMS zurzeit vakant, also um ein Viertel weniger als noch vor einem Jahr.

Am Lehrstellenmarkt stehen sich zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 2130 offene Lehrplätze und 1373 Jugendlichen auf Lehrstellensuche gegenüber. Popper-Pieber appelliert an Jugendliche, sich beim AMS als lehrstellensuchend zu melden. Die sogenannte "Lehrstellen-Powerwoche", eine Informations-Drehscheibe, findet in der Woche vom 25. bis 29. September in den neun steirischen BerufsInfoZentren statt.