Es gibt auch Zahlen, die das Vorpandemieniveau nicht wieder erreichen sollen. Die Anzahl an Schulkindern, welche auf dem Schulweg eine Verletzung erleiden, ist so eine. 106 verletzte Kinder von 6 bis 15 Jahren zählte die Statistik Austria im Jahr 2019 in der Steiermark. 2020 waren es 45, ein Jahr später 57 und im Jahr 2022 wurden 66 Kinder und Jugendliche steiermarkweit auf dem Schulweg verletzt. Damit sich diese Entwicklung möglichst nicht fortsetzt, sollte die verbleibende Ferienzeit dazu genutzt werden, um bereits jetzt den Schulweg zu üben, raten Experten.