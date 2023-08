Tausend Dank an Hunderte Leser, die uns in den letzten sechs Wochen mit ihren Sommerschnappschüssen aus der Heimat und aus aller Welt restlos begeistert haben. Insgesamt 55 tolle Bilder sind nun im großen Finale vertreten. Die Auswahl ist uns aufgrund der Vielzahl an grandiosen Bildern schwergefallen.

Ab sofort (bis 4. September) geht's hier unten in der Online-Abstimmung um die berühmte "Wurscht". Um konkreter zu werden: um den großen Hauptpreis, einen entspannten Kurzurlaub. Und zwar im Spa Hotel Zedern Klang (Lienz, Osttirol). Drei Nächte inklusive Frühstück für zwei Personen winken dem Sieger im Online-Voting.

Sind Sie einer der 55 Finalkandidaten? Wenn ja, dann motivieren Sie gleich Familie, Freunde und Bekannte, für Sie abzustimmen. Viel Klick bzw. Glück!

Zum Voting ein Hinweis: zuerst Lieblingsfoto anklicken (färbt sich dann ein), dann ganz nach unten scrollen und den Button "Abstimmen" drücken. Danach wieder nach oben scrollen zur E-Mail-Authentifizierung. Abstimmen ist pro Stunde ein Mal möglich.