Die drückende Hitze machte vielen Steirern am Freitag neuerlich zu schaffen. Und tatsächlich kletterten die Temperaturen wieder auf bis zu 33,6 Grad. Hitzepol war zum Start ins Wochenende, Leoben. Dahinter folgten Kapfenberg-Flugfeld mit 33,1 Grad, 32,9 Grad waren es in Deutschlandsberg, Zeltweg und Bruck meldeten 32,8 Grad. Selbst am Abend ging das Thermometer nur langsam nach unten – nach 17 Uhr zeigten die meisten Messstationen im Süden der Steiermark noch deutlich über 30 Grad an, am wärmsten war es da am Grazer Lendplatz mit 33,1 Grad.