Sie spielen mit der Gutgläubigkeit ihrer Opfer, verunsichern sie und verwickeln sie oft stundenlang in Gespräche. Die Flut an Kontaktaufnahmen will nicht abreißen, wie die steirische Polizei bestätigt. Von Hunderten Anrufen und SMS geht man steiermarkweit pro Tag aus. Auch echte, vergebene Telefonnummern werden von den Tätern als vermeintliche Absendernummer über Computersysteme generiert.