Eine neue Betrugsmasche hat sich in den vergangenen Wochen in der Steiermark verbreitet: Über eine dubiose Firma namens "Nice Tech GmbH" wurden über eine Website und eine App Geldzahlungen für das Abgeben von Produktbewertungen angeboten. Zuvor sollten potenzielle Mitarbeiter aber eine bestimmte Summe an ein Konto überweisen, um die Höhe der Bezahlung festzulegen, teilte die Polizei in einer Aussendung am Freitag mit.