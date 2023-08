Man kennt sie nicht nur vom Hören, sondern auch vom Sehen: Die Moderatoren Thomas Axmann, Chrisi Klug und Verena Kicker zählen zu den prominentesten Mitarbeitern von Antenne Steiermark. Das weiß man auch in kriminellen Kreisen. Derzeit kursieren auf Facebook wieder täuschend echte Fake-Profile der Moderatoren. Die Betrüger verwenden dafür echte Fotos der Radio-Stars.

"Sie wollen damit an eure Daten kommen", warnt der Sender auf seiner Homepage. "Die Täter verbreiten zum Beispiel falsche Informationen zu angeblichen Gewinnspielen, markieren euch in Kommentaren, schicken Links in Privatnachrichten aus und fordern euch auf, Bankdaten etc. bekanntzugeben! Außerdem kommentieren die Fake-Profile bei aktiven und echten Gewinnspielen auf der Antenne-Steiermark-Facebook-Fanpage. Bitte dort nicht auf irgendwelche Links klicken und schon gar keine Kontodaten oder Ähnliches eingeben - das ist eine Betrugsmasche! Wer uns helfen will, kann die Profile auf Facebook gern melden."

Der Sender hat bereits die Polizei informiert. Wer schon private Daten weitergegeben hat, soll sich ebenfalls bei der Exekutive melden.