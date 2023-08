Du wirst ja rot wie eine Tomate! Das könnte man dieser Tage höchstens zu dem Fruchtgemüse selbst sagen, denn es hat allen Grund vor Freude zu erröten: In der Steiermark sowie in Österreich führt das Gemüse die Beliebtheitsliste an. In den letzten 20 Jahren hat sich der Konsum sogar verdoppelt: Pro Jahr isst jede Österreicherin und jeder Österreicher im Schnitt rund 35 Kilogramm Tomaten.