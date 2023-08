Österreich geht mit seinem Boden nicht besonders bewusst um. Seeufer, Wälder, Wiesen und Felder werden laut Greenpeace leichtsinnig verbaut und versiegelt. Daraus entstehen unter anderem neue Straßen und Parkplätze, Gewerbeparks werden an Ortsränder verpflanzt und Wälder werden für Logistikzentren gerodet. Österreich soll in den letzten 40 Jahren eine landwirtschaftliche Fläche so groß wie das Burgenland verloren haben – zwei Drittel davon seien Baggerschaufeln zum Opfer gefallen. In dieser "Disziplin" wird Österreich schon seit Jahren als Europameister bezeichnet.