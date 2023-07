Österreichs Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) hat nach den gegen ihn erhobenen Vorwürfen seinen Vorsitz am Dienstag "ruhend" gestellt. Damit will er den Gemeindebund entlasten, um weiterarbeiten zu können. Er übergab die Funktion an seine Stellvertreter Erwin Dirnberger und Dornbirns Ortschefin Andrea Kaufmann (beide ÖVP).