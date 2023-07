Ja, sie wüssten, dass durch ihre brutalen Taten ein Mensch sterben hätte können, gestanden drei Jugendliche (16, 18 und 19) im Dezember bei ihrer Verhandlung am Landesgericht Leoben ein. Sie sollen in Kapfenberg eine Obdachlose brutal verprügelt, schwer verletzt und das Ganze auch noch gefilmt haben. Aufgrund ihres Eingeständnisses und der Beweisergebnisse in der Verhandlung erkannte das Schöffengericht, dass sogar versuchter Mord vorliegen könnte und fällte ein Unzuständigkeitsurteil.