Pfarrer Wolfgang Pucher stellte sein unermüdliches Engagement in den Dienst derer, die es am meisten brauchen: den Ärmsten der Armen. Am heutigen Donnerstag ereilte uns die Nachricht, dass er im Urlaub in Kroatien im 85. Lebensjahr verstorben ist. Wie sind Ihre Erinnerungen an den Grazer Armenpfarrer? Kondolieren Sie im Kommentarbereich und teilen Sie Ihre Eindrücke mit uns.