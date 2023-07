Wie die Diözese Graz-Seckau und die Vinziwerke gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigen, ist der beliebte Grazer Pfarrer Wolfgang Pucher im Urlaub in Kroatien nach einem medizinischen Notfall verstorben. Die Rettungskette sei zwar sofort in Gang gesetzt worden - leider ohne Erfolg. Sein Stern strahlte weit über die steirische Landeshauptstadt hinaus. Pucher verstarb im 85. Lebensjahr am Mittwoch, den 19. Juli nahe der Stadt Dubrovnik.

Die Vinzenzgemeinschaft nahm Donnerstagvormittag dazu Stellung: Die Familie des Verstorbenen, die Pfarre, der Orden und die VinziWerke seien demnach dabei, das Begräbnis und die Feierlichkeiten zu organisieren. Heute, 20. Juli 2023, findet um 18.30 Uhr ein erstes Beten zu seinem Gedenken in der Pfarrkirche Graz-St. Vinzenz statt.

Im Dauer-Dienst an den Ärmsten der Gesellschaft

Der Armenpfarrer hinterlässt einen Bruder und dessen Familie. "In dieser schwierigen Zeit gilt ihnen unser Beileid", so die offizielle Stellungnahme der Hilfsorganisation, die gleichsam betont, dass alle Einrichtungen weiterhin offen bleiben. Unzählige Mitbrüder bei den Lazaristen, Mitglieder der Pfarrgemeinde, Wegbegleiter sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in Trauer über einen scheinbar Unermüdlichen, der "sein Leben in die Berufung des Heiligen Vinzenz von Paul und des Seligen Frédéric Ozanam und somit in den Dienst an den Ärmsten in der Gesellschaft gestellt" habe.

Pucher hatte erst im Juni sein 60-jähriges Priester-Jubiläum gefeiert, seit 50 Jahren war er in der Pfarre St. Vinzenz tätig. Im letzten Interview mit der Kleinen Zeitung, nur einen Monat vor seinem Tod, bekräftigte der Pfarrer seine lebenslange Mission. Ihm ging es immer "um Mitgefühl für Menschen, die kein Mitgefühl wecken". Dazu habe er zwei Begriffe erfunden: "Das sind die schöne und die hässliche Armut - die schöne Armut, da sagt jeder, oh Gott, das ist so ein armes Kind, da müssen wir helfen. Die hässliche Armut, das sind Menschen, die abstoßend sein können, aber diese Menschen verdienen auch Mitgefühl und ich möchte dieses Mitgefühl wecken."

Der Geistliche machte keinen Unterschied zwischen den Menschen, sein Pfarrhaus war über die Jahrzehnte Heimat für Hunderte, die Schutz suchten. Ab 1990 etablierte er die Vinzenzgemeinschaft in ganz Österreich. Nach dem Start in Graz-Eggenberg wurden über Jahre exakt 40 Häuser etabliert - 450 Personen finden hier nach wie vor täglich ein Dach über dem Kopf, 1400 Menschen erhalten pro Tag Lebensmittel und Mahlzeiten. Die Einrichtungen in der Steiermark, Wien und Salzburg stehen den Betroffenen kurzzeitig in Krisensituationen, aber auch längerfristig zur Verfügung. Letzteres vor allem im VinziDorf, das 1993 an den Start ging und zur Heimat von Obdachlosen wurde.

40 Standorte unterschreichen das Wirken des Pfarrers

Mit den Vinzishops ging das Engagement von Pfarrer Pucher noch ein Stück weiter - Menschen in sozial schwierigen Verhältnissen können hier seit einigen Jahren zu günstigen Preisen einkaufen. Dem Geistlichen gelang dabei das Kunststück, sämtliche Einrichtungen zu 75 Prozent durch private Spenden zu finanzieren, 25 Prozent kommen durch Zuschüsse der öffentlichen Hand zustande. Den eigentlichen Erfolg machten aber rund 900 Ehrenamtliche aus, die im steirischen Pfarrer auch ein Vorbild fanden. Betreut werden primär Drogen- und Alkoholabhängige, wohnungs- und obdachlose Frauen, Männer und Familien, Haftentlassene sowie Bettlerinnen und Bettler oder kurzfristig in Not geratene. Die Vinziwerke beraten die Betroffenen auch - nicht zuletzt mit dem Ziel der Rückkehr in einen geregelten Alltag.

Dass Pucher, der schon mit zehn Jahren Pfarrer werden wollte, keine eigene Familie hatte, war manchmal nicht einfach, immerhin gestand er in hohem Alter ein: "Wenn man mit 24 Jahren das Gelöbnis ablegt, allein ohne Frau und Kinder zu leben, da hat man noch keine Ahnung, was das bedeutet". Einsamkeit stand daher teilweise an der Tagesordnung. Mit 40 Jahren benötigte der Pfarrer eine kleine Auszeit, verbrachte drei Monate bei Freunden in Wien: "Dort habe ich durch dieses freundschaftliche Verhältnis wieder Kraft geschöpft. Ich habe damals meinen festen Entschluss wahr gemacht, ich will Priester bleiben."

"Meinen Zorn bereue ich nicht"

Der Geistliche ging in Folge auch mit der Politik hart ins Gericht und setzte auf aufsehendenerregende Aktionen: 1992 fiel er mit einer Zeltstadt am Sportplatz der Pfarre auf, in der rund 100 Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien Schutz fanden. Jahre, 2011, später setzte er sich selbst als Bettler in die Herrengasse, um so gegen das geplante Bettelverbot im Zentrum der steirischen Landeshauptstadt zu protestierten. Pucher galt als streitbar, hatte dabei aber stets die Menschen im Fokus. Nicht zuletzt deshalb setzte er 1000 Euro Prämie aus - für denjenigen, der den Beweis für den Bettler-Mercedes bringt - eine Reaktion auf die politische Debatte zur angeblichen Bettler-Mafia an der Mur, wonach Bettler mit dem Auto eigens nach Graz gekarrt worden sein sollen. Themen, die den besonnenen Pfarrer durchaus wütend werden ließen. Doch 2021 urteilte er im Podcast mit der Kleinen Zeitung: "Meinen Zorn bereue ich nicht".

Ein Zorn, der die Politik durchaus oft wachgerüttelt hat, wie die wertschätzenden Stellungnahmen zum Ableben von Wolfgang Pucher zeigen. So zollte der Grazer ÖVP-Parteichef Kurt Hohensinner einem "aktiven Förderer des sozialen Miteinanders" Respekt: "Sein Wort hatte Gewicht und regte zum Nachdenken an, egal ob man seiner Meinung war oder nicht." Pucher habe "in unserer Stadt bleibende Spuren hinterlassen, die weit über seinen Tod hinaus wirken werden. Er wird Graz fehlen!" Auch FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek honorierte das soziale Engagement des Verstorbenen: "Sein aufopferungsvoller Einsatz für die Ärmsten unserer Gesellschaft sowie seine umfassende Hilfe für zahlreiche Personen in Notlagen folgte dem christlichen Prinzip der Nächstenliebe".

Ein "Vergelt's Gott" von Bischof Wilhelm Krautwaschl

Reaktionen kamen auch aus der Katholischen Kirche: Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl zeigte tief getroffen vom überraschenden Tod seines Weggefährten: "Die Leistungen von Wolfgang Pucher für die Menschen am Rande kann man nicht hoch genug einschätzen." Er sein "ein unermüdlich laufender Motor in unserer Diözese" gewesen, "dessen Bestimmung es war, Not zu lindern". Mit seiner Umtriebigkeit habe Pucher viele gefordert, aber dadurch Großartiges bewirkt: "Die VinziWerke sind ein professionelles Hilfswerk, das die Wurzeln von Armut bekämpft; ein Netzwerk der Nächstenliebe, das weit über die Diözese Graz-Seckau hinauswirkt. Für sein Leben in der Nachfolge Jesu Christi sage ich ein herzliches Vergelt's Gott. Möge er nun Frieden an der Seite Gottes finden", so Bischof Wilhelm.