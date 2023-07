Am Samstag gegen 2.15 Uhr waren vier Freunde in Leoben zu Fuß am Nachhauseweg, nachdem sie zuvor in der Innenstadt gefeiert hatten. Wie die Polizei heute bekannt gab, kletterte ein 28-jähriger Mann aus Leoben bei der Waasenbrücke den Stahlbogen entlang nach oben.