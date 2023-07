Ein ausschweifender Einleitungstext macht wenig Sinn, wenn es um eine klare Angelegenheit wie das kuriose Sommerfoto geht, das wir suchen. Deshalb kurz und bündig: Zücken Sie doch im Urlaub (egal ob nah oder fern) bitte Ihr Smartphone oder Ihre Kamera, holen Sie Witziges und Ungewöhnliches vor die Linse. Wenn Ihnen das gelingt, sind Sie, wenn Sie Ihren Schnappschuss bei uns hochladen, mit im Rennen um einen entspannten Kurzurlaub. Und zwar im Spa Hotel Zedern Klang (Lienz, Osttirol). Drei Nächte inklusive Frühstück für zwei Personen gibt’s als Hauptpreis zu gewinnen.

>>> Hier gehts zum Foto-Upload. Bitte bei der Bildinfo den Ort der Aufnahme angeben!

Zunächst geht’s jetzt einmal in die Qualifikationsrunden. Sechs Wochen lang (bis 27. August) werden aus den Einsendungen der aktuellen Kalenderwoche von einer Jury die drei Wochensieger gekürt. In jeder Woche warten auf diese Drei jeweils Überraschungspreise (Bücher, Frühstückspass, etc.).

Dezente Warnung: Erfolgversprechend sind nur außergewöhnliche oder spaßige Bilder. Also bitte keine Allerweltsfotos vom siebenten Gartenzwerg von links einreichen. Oder vom Sonnenuntergang, der sich von 70 anderen Sonnenuntergängen nur durch Unterbelichtung unterscheiden lässt. Kurzum: Kreativität siegt!

Nach den sechs Quali-Runden kommen die 18 gekürten Fotografen plus 37 weitere (ausgesucht aus allen sechs Vorrunden) in das finale Online-Voting. Dort küren dann unsere Leser ab 28. August aus insgesamt 55 Fotos den Gewinner vom Kurzurlaub. Genug der doch länger als gedachten Einleitung. Schnappen Sie sich Ihre Kamera und gehen Sie auf Fotosafari. Wir freuen uns und sind gespannt. Und drücken allen die Daumen!