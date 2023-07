Auf Hitze folgt Hagel und Starkregen. Wurden am Dienstag noch 33,4 Grad Celsius in der Steiermark gemessen, könnten in der Nacht auf Donnerstag heftige Gewitter folgen. Wo es zuerst kracht und wie es am Donnerstag weitergeht.

Es bleibt "trickreich", sagt Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer. Hielt sich die Gewitterzelle zunächst im Westen Österreichs auf, vorrangig in Vorarlberg, zieht sie nun langsam in die Steiermark. Über die Alpen, über Tirol und Salzburg bewegt sie sich in das Bundesland. Starkregen und Gewitter sind zu erwarten, teils ist auch Hagel (bis zu fünf Zentimeter) möglich. Damit sinken auch die Temperaturen. Wurden am Dienstag im steirischen Hitzepol Mooslandl (Bezirk Liezen) 33,4 Grad Celsius gemessen und am Mittwoch bis zu 31,7 Grad (Bruck an der Mur), erreichen die Temperaturen am Donnerstag noch schwül-warme 22 bis 27 Grad.

© Kachelmann.at

Donnerstag: Gewitter im Süden möglich

Unwetterwarnungen in der Nacht auf Donnerstag gibt es vor allem im Ennstal, im Oberen Murtal und im Mürztal. Im Murau hat das Unwetter bereits am Dienstag für erhebliche Schäden gesorgt. Am Donnerstag in der Früh soll die Gewitterzelle weiter in den Süden ziehen. Zwischen 6 und 8 Uhr rechnen die Meteorologen mit heftigen Regenfällen in der Südsteiermark.

Westen Österreichs betroffen

Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) zeigte am Mittwochvormittag noch eine Warnung für die gesamte Südsteiermark an, auch der Raum Graz war betroffen. Im Laufe des Tages verlegte sich die Gewitterzelle weiter in den Süden, ins kärntnerische Lavanttal bis nach Slowenien. Der Gewitter-Hotspot war am Mittwochnachmittag die Westhälfte Österreichs. Am Mittwochnachmittag und auch am Abend breiteten sich die Gewitterzellen im Westen aus. Auch das Burgenland war teils von heftigen Regenschauern betroffen, sie zogen dann nach Osten weiter.

Im Westen gab es bereits in der Nacht orkanartigen Böen und zahlreiche Feuerwehreinsätze.

UWZ © UWZ Screenshot

Gewitter zieht Richtung Steiermark © UWZ

In Vorarlberg führte die angekündigte Gewitterfront ab Dienstagabend zu mehr als 50 Feuerwehreinsätzen. Bei Windspitzen von über 90 km/h wurden zahlreiche Bäume entwurzelt und Straßen verlegt. Laut Aufzeichnungen der GeoSphere Austria erreichten die Sturmböen am Dienstagabend Geschwindigkeiten von über 90 km/h am exponierten Rohrspitz, in Bregenz waren es über 60 Kilometer pro Stunde, in Dornbirn, Feldkirch und Bludenz über 50.

Auch in Tirol hielt die Unwetterfront mit Starkregen und Sturmböen die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch auf Trab. Es kam zu über 300 Alarmierungen, an die 100 im Bezirk Schwaz und 75 in der Landeshauptstadt Innsbruck. In vielen Bezirken kam es zu Stromausfällen.

Auch die Stadt Salzburg war vor Unwettern nicht gefeit. 60 Einsätze verzeichneten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Zwei O-Bus-Leitungen wurden beschädigt.

In Oberösterreich rückten mehr als 190 Feuerwehren in der Nacht zu mehr als 400 Einsatzstellen aus.

In Neuhofen a.d. Ybbs (NÖ) wurde ein Motorradfahrer aufgrund eines umgestürzten Baumes verletzt. Der laut Notruf NÖ 18-Jährige wurde ins Landesklinikum Amstetten transportiert. In Haag seien auch Fahrzeuge beschädigt worden.