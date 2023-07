33,4 Grad wurden in der Steiermark am Dienstag gemessen, für den Abend gilt eine Unwetterwarnung. Vorarlberg knackte sogar den heurigen Hitzerekord. Die nächsten Tage wartet etwas Abkühlung, bevor es erneut heiß wird.

"In der ganzen Steiermark messen wir derzeit großteils über 30 Grad", sagt Veronika Hatvan, GeoSphere Austria-Meteorologin, kurz nach 16 Uhr am Dienstag.

Hitze und Unwetter

In Mooslandl (Bezirk Liezen) zeigt das Thermometer am Nachmittag 33,1 Grad. In Hall bei Admont (Liezen) sind es 32,9 Grad. Auch im Süden ist es warm: In Graz sind es 31,0 Grad, in Hartberg 31,3 Grad.

Für Dienstag hat sich aber nicht nur Sonnenschein angekündigt, eine Gewitterwarnung ist aktuell aufrecht. Vor allem von den Niederen Tauern bis zum steirischen Randgebirge werden starke, lokale Schauer erwartet. Stärkerer Wind und Hagel könnten laut Meteorologin ebenso auftreten. In der Landeshauptstadt sollte es trocken bleiben, garantieren ließe sich das laut GeoSphere aber nicht.

"Die Nacht bleibt wieder ruhig, bevor es am Mittwoch gegen Mittag Gewitter geben kann", sagt Hatvan. Dann vor allem in der Obersteiermark, den Süden wird es voraussichtlich erst gegen Mittwochabend treffen.

"Abkühlung", dann erneute Hitze

Abkühlen wird es damit vorerst am Mittwoch und Donnerstag, wo es im Süden aber trotzdem noch um die 26 Grad und im Norden um die 23 Grad haben sollte. Am Freitag wird es bereits wieder wärmer mit knapp unter 30 Grad im ganzen Bundesland. "Am Samstag werden es wohl wieder deutlich über 30 Grad", so Hatvan.

Hitzerekord in Österreich

In Bludenz in Vorarlberg wurden am Dienstag sogar 37,7 Grad gemessen. Das ist heuriger Hitzerekord, wie Clemens Bauer von der GeoSphere Austria bestätigt. Laut dem Meteorologen wird am Mittwoch über ganz Österreich eine Kaltfront ziehen, bevor es dann zum Wochenende hin wieder sehr heiß wird.