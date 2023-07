Nach Regen und Gewittern geht es auch am Donnerstagvormittag in der Steiermark bewölkt weiter. Erst gegen Abend ist eine Besserung in Sicht, der Tag soll sonnig zu Ende gehen.

Am Freitag warten dann dafür um die 30 Grad und Sonne, ebenso am Wochenende. Am Samstag und Sonntag soll jeweils die 30-Grad-Marke überschritten werden. "Wenn, dann sind nur ganz vereinzelt Gewitter möglich, ansonsten vor allem Sonnenschein", so Pehsl.