Nachdem schon am Dienstag Gewitter übers Land gezogen sind, zeigt sich der Mittwoch von einer ähnlichen Seite. "Noch ist das nicht überall erkennbar, aber heute wird es noch zahlreiche Regenschauer und durchaus kräftige Gewitter geben", prognostizierte GeoSphere-Meteorologe Christian Pehsl zu Mittag. Gegen 16.30 Uhr hagelte es bereits im Süden von Graz.

"Wetterfest machen, was wegfliegen kann"

Die Feuerwehr Albersdorf im Bezirk Weiz warnt am Nachmittag vor orkanartigen Böen. "Es empfiehlt sich dringend, alles wetterfest zu machen und alles, was wegfliegen kann (Trampolin, Pavillon etc.) zu sichern und Fenster und Türen geschlossen zu halten."

Über 30 Grad am Wochenende

Eine Front zieht vom Süden Deutschlands kommend durch. Auch in der Nacht bleibt die Kaltfront über der Steiermark, am Donnerstagvormittag geht es bewölkt weiter. Erst Donnerstagabend ist eine Besserung in Sicht, der Tag soll sonnig zu Ende gehen.

Am Freitag warten dann dafür um die 30 Grad und Sonne, ebenso am Wochenende. Am Samstag und Sonntag soll jeweils die 30-Grad-Marke überschritten werden. "Wenn, dann sind nur ganz vereinzelt Gewitter möglich, ansonsten vor allem Sonnenschein", so Pehsl.