Männer sind auf den Festivalbühnen des Landes noch immer deutlich überrepräsentiert. Das überrascht wohl niemanden. Ganz anders ist das beim Sterrrn Fest in Graz. Hier liegt die Quote an Cis-Männern nämlich bei null Prozent. Der Platz auf der Bühne gehört lediglich FINTA*-Personen (Frauen, Intersexuelle, Nichtbinäre, Transgender und Agender Personen). Damit möchten die Veranstalterinnen des Grrrls Kulturvereins vor allem das Argument anderer Festbetreiber entkräften, dass es nicht möglich ist, ein Fest mit einer 50:50-Quote zu bespielen. „Das Argument ist einfach Schwachsinn. Wer sagt, wir haben halt niemanden gefunden, der hat falsch gesucht oder zu schnell aufgehört zu suchen“, so ein der Organisatorinnen Lilly Jagl.