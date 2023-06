Es wird heiß und immer heißer in der Steiermark. Die Hitzepole werden heute im Osten und Südosten des Landes liegen: Um die 34 Grad kann es dort haben. "Stellenweise sind auch bis zu 35 Grad möglich", sagt Meteorologin Veronika Hatvan von Geosphere Austria.

Im Laufe des Tages wird sich die Hitze dann entladen – in zwei Schüben. Schauer und Gewitter bilden sich am Nachmittag über dem nördlichen Bergland. Sie werden laut Prognose bis ins Grazer Becken ziehen. Das wird der erste Schub, doch der zweite wird noch schlimmer. "Am Abend kommen dann von Westen her starke Gewitter. Hagel und Starkregen sind in weiten Teilen des Landes zu erwarten", sagt Hatvan.

Morgen ist der Höhepunkt der Hitzewelle

Der Höhepunkt der Hitze wird dann morgen Donnerstag erreicht werden. "Es werden wieder bis zu 35 Grad. Aber recht verbreitet in der gesamten Steiermark." Diesmal bleibt die Wetterlage aber stabil. Nur vereinzelt sind Schauer zu erwarten.

Das ändert sich dann aber wieder am Freitag. Eine Kaltfront bringt zwar Abkühlung, aber es kommen auch kräftige Gewitter. Besonders im Süden und Südosten sind ab dem Nachmittag Unwetter zu erwarten.

Am Wochenende lacht dann die Sonne wieder, aber bei angenehmen 26, 27 Grad. "Es wird stabil und freundlich. Schönes Wochenendwetter", berichtet Hatvan.