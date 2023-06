Jeder Fall ist tragisch: Jener 50-jährige Fußgänger, der vor einem Monat in Graz von einem LKW erfasst wurde (wir haben berichtet) ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen. Er ist damit einer von 22 Verkehrstoten in der Steiermark und 151 in Österreich im ersten Halbjahr 2023.