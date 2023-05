Am 28. Februar gegen 7 Uhr befuhr eine 43-jährige Grazerin mit ihrem Fahrrad den Odilienweg in Richtung Norden. Auf Höhe der Zufahrt zum Parkplatz des Odilien-Institutes öffnete unmittelbar vor der Radfahrerin eine Lenkerin die Fahrertüre ihres Autos. Dieses hatte sie nördlich der genannten Zufahrt am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Die Radfahrerin stieß mit ihrem Vorderreifen gegen die Innenseite der Türe und stürzte. Da sie an der Unfallstelle keine Schmerzen verspürte, tauschten die beiden Lenkerinnen ihre Daten nicht aus und setzten ihre Fahrt fort.

Erst später verspürte die Radfahrerin Schmerzen und es stellte sich im Mai heraus, dass sie eine schwere Verletzung im kleinen Finger der rechten Hand erlitten hatte (Bänderruptur). Der Verkehrsunfall dürfte auch von einer der Radfahrerin entgegenkommenden Autofahrerin wahrgenommen worden sein. Diese war den beiden Lenkerinnen zu Hilfe gekommen.

Bei dem abgestellten Pkw handelte es sich um einen helleren Pkw, Marke, Type und Kennzeichen unbekannt. Die Lenkerin dürfte zwischen 50 bis 55 Jahre alt gewesen sein, ca. 165–170 cm groß, normale Statur, kurze, grau melierte Haare.

Bei dem entgegenkommenden Pkw handelte es sich um einen dunklen Pkw, Marke, Type und Kennzeichen sind unbekannt. Die Lenkerin dürfte zwischen 45 bis 50 Jahre alt gewesen sein, ebenfalls ca. 165–170 cm groß, normale Statur und lange braune Haare.

Näheres ist nicht bekannt.