Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Donnerstag in der Früh den Verkehr auf der Südosttangente in Wien blockiert.

Die Klima-Protestaktion fand in einem Bereich vor dem Verteilerkreis Favoriten statt. Die Staus bauten sich laut ÖAMTC im Frühverkehr rasch auf und reichten fast bis nach Wiener Neudorf auf der A 2 Südautobahn zurück. Die Länge betrug laut Angaben des ÖAMTC rund zwölf Kilometer. Polizei und Asfinag waren laut Puls24 "enorm schnell" vor Ort.

Am Dienstag sorgten die Klimaktivistinnen und -aktivisten für Schlagzeilen, weil in Deutschland die Polizei mit einer großen Razzia gegen die Klimaschutzgruppe vorgegangen ist. Rund 170 Beamte durchsuchten 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, darunter auch die Wohnung von Sprecherin Carla Hinrichs. Die Tür sei von mehr als 25 Beamtinnen und Beamten aufgebrochen worden, heißt es in einer Aussendung der Mitglieder. Die Polizistinnen und Polizisten seien mit "gezogener Waffe" in die Wohnung gestürmt, Hinrichs sei noch im Bett gelegen.

Demo in Graz geplant

Als Reaktion auf die Razzia fand am Mittwochabend eine Demo in Berlin statt. Auch in Graz ist am Freitag eine Demonstration von Mitgliedern der "Letzten Generation" geplant. Start ist um 16.30 Uhr bei der Dreifaltigkeitssäule am Lendplatz. Die Mitglieder wollen so ihre Solidarität mit Hinrichs ausdrücken und sich gegen das Vorgehen der Behörden stellen.