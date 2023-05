Die Bäume biegen sich im Wind, der Himmel ist grau bedeckt, es regnet und Donner ist zu hören: Nach ein paar warmen Sommertagen in der Steiermark ist der Regen am Dienstag zurück. Bereits in weiten Teilen des Landes regnet es am frühen Dienstagnachmittag. "Gewitter und lebhafter Wind sind derzeit recht verbreitet von der Turracher Höhe bis zur Pack und zum Wechselgebirge", sagt Hannes Rieder von der Geosphere Austria (vormals Zamg) kurz vor 14 Uhr.