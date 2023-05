In einer dringlichen Anfrage richtete sich Grüne-Klubchefin Sandra Krautwaschl an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Statt einer "Schweigeminute", wie sie es kurz erwogen hat, befragt Sandra Krautwaschl einmal mehr Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß in einer "Dringlichen" zur Personalnot in den Spitälern. "Wir haben nur noch ein ganz kurzes Zeitfenster, damit zumindest die akute Versorgungsnot gelindert wird", spielt sie auf den befürchteten Kollaps in den Sommermonaten an. Gleich danach müsse das Pflege- und Betreuungsgesetz unter Dach und Fach gebracht werden. Doch auch vom entsprechenden Entwurf habe weder sie noch andere Beteiligte im Pflegebereich etwas gehört oder gesehen, kritisiert Krautwaschl.

Dringliche Anfrage

Die Gesundheitslandesrätin geht mit den Grünen und deren dringlichen Anfrage hart ins Gericht. Allein deren Begründung sei voller Widersprüche und in sich nicht schlüssig. "Bitte trennen, wofür das Land und wofür der Gesundheitsminister zuständig ist. Das wird hier dauernd vermanscht", lautet ihr Appell.

Inhaltlich fördern ihre Antworten wenig Neues zutage. Probleme bei der Versorgungssicherheit verhehlt Bogner-Strauß nicht, aber im Sommer sei das Leistungsspektrum in Kages-Spitälern ohnehin eingeschränkt. Das gelte freilich nicht für Akutfälle. Ja, die Einstiegsgehälter in der Kages gehören derzeit zu den niedrigsten in Österreich. Deshalb würden nun neue Gehälter verhandelt, was sie begrüßt. Faktum sei: "Es steht uns nicht mehr Personal zur Verfügung."

Steuerliche Erleichterungen, mehr Teilzeitkräfte

Man könne aber über steuerliche Erleichterungen die Teilzeitkräfte zur Aufstockung von Stunden motivieren. Zu den von den Grünen geforderten Hilfskräften zur Entlastung der Pflegekräfte: Das sei eine Managementaufgabe der Unternehmensführung, von ihrer Seite gebe es dazu keine Denkverbote.

"Man kann sich im Landtag an den Grünen abarbeiten, damit ist den Pflegenden aber nicht geholfen", spielt Georg Schwarzl den Ball zurück. Die Zuständigkeiten des Gesundheitsministers leugne niemand, aber innerhalb von drei Jahren alle Probleme zu lösen "geht sich nicht aus", sagt Schwarzl.

Robert Reif (Neos) schlägt Maßnahmen vor, um den Arbeitsplatz Landesspitäler zu attraktiveren: Betriebspension, flächendeckende Kinderbetreuung, flexiblere Personalpolitik. Und für Vollzeitarbeit sollte es einen Zuschlag geben.

Warten auf Studie

Eine dringliche Anfrage der Freiheitlichen zielt auf die Verzögerung jener Studie ab, die den Pflegepersonalbedarf in der Steiermark erheben soll. "Ja, wir sind hinterher im Zeitplan", erklärt Bogner-Strauß. Das sei aber nicht mutwillig erfolgt - "wir haben noch auf Daten gewartet und eine Qualitätsschleife eingezogen." Sie hofft, die EPIG-Studie noch im Mai präsentieren zu können, auf jeden Fall noch im zweiten Quartal.

Dienstrechtsnovelle

Schon am Vormittag wird die Dienstrechtsnovelle in der Spitalsgesellschaft angesprochen. "Ich verstehe nicht, warum die Dienstrechtsnovelle in der Kages nicht endlich umgesetzt wird", wendet sich Robert Reif (Neos) an Personallandesrat Werner Amon (VP).

Der weicht zwei Mal aus, erzählt lieber vom Zeitplan der Gehaltsverhandlungen. Ein "gut abgestimmter Vorschlag" für die Pflegeberufe würde noch im Mai vorliegen. Ab Juni wird über Ärztegehälter verhandelt, um "das hoffentlich im Sommer zu finalisieren".