Immer mehr Landwirte geben auf. Auch Peter Pittermann aus Wenigzell in der Oststeiermark spielt seit Längerem mit dem Gedanken. Die Erzeugerpreise sind rückläufig, die Produktionskosten seit der Energiekrise sehr hoch: „Wenn am Ende nichts übrig bleibt, mache ich das als Hobby weiter. Aber leben muss ich von etwas anderem.“

In Österreich gehen die Bauernhöfe ein. Laut Daten der Agrarmarkt Austria (AMA) werden aktuell 109.808 Höfe bewirtschaftet. 1009 weniger als noch im Vorjahr. Im Jahr 1995 lag die Zahl der Höfe bei 192.793. Dabei handelt es sich um Betriebe, die einen Antrag auf Ausgleichszahlung gestellt haben.