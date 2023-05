Rund 900 Pensionierungen in Bundesschulen und 1300 in Pflichtschulen stehen in den nächsten fünf Jahren an – das sind zehn Prozent aller Lehrkräfte in der Steiermark. „Wir haben zu wenige Lehrerinnen und Lehrer im System. Ich greife momentan auf Quereinsteiger und Studierende zurück“, sagt eine steirische Volksschuldirektorin.