Wie das Sozialministerium bestätigt hat, hat Andreas Maislinger am Freitag seinen Rücktritt als Vorsitzender des Vereins bekannt gegeben. Maislinger war in Kritik geraten, weil 14 ehemalige Gedenkdienerinnen und -diener ihm in der Wochenzeitung Falter vorwerfen, sie psychisch erpresst, bedroht und systematisch eingeschüchtert zu haben. Im Artikel heißt es, dass Maislinger einigen von ihnen mit Suizid gedroht haben soll. Der Auslandsdienst-Chef erwiderte in einer Stellungnahme dem Falter gegenüber, den Jugendlichen nicht gedroht zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

In Österreich können Jugendliche als Auslands- beziehungsweise Gedenkdiener weltweit einen Freiwilligendienst an Holocaust-Gedenkstätten absolvieren. Maislinger war zunächst Vorsitzender des "Vereins Gedenkdienst", wo er 1997 allerdings abgewählt wurde und daraufhin den "Österreichischen Auslandsdienst" gründete, der als renommierter Verein gilt. Maislinger wurde in der Vergangenheit mit zahlreichen Auszeichnungen und Verdienstorden ausgezeichnet.

Auch Grazer meldet sich zu Wort

Einer der 14 ehemaligen Auslandsdiener, die sich wegen mutmaßlicher schwerer Verfehlungen Maislingers an den Falter gewendet haben, ist Felix Hafner (28). Der junge Mann, der in Kärnten und der Steiermark aufgewachsen ist, hatte sich sieben Jahre lang für den Verein engagiert. Zwei Jahre davon war er angestellt, den Großteil der Zeit war er ehrenamtlich tätig.

Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung sagt Hafner: "Wir alle standen in einem Abhängigkeitsverhältnis von Maislinger. Einerseits als Kandidaten, die gerne den Dienst absolvieren wollten, andererseits als Arbeitnehmer, da man auf das Gehalt angewiesen war."

Auslandsdienst: "Psychische Geiselhaft"

Zum Verein kam Felix Hafner 2013. "Ich hatte vom ersten Augenblick Respekt vor diesem Mann, manchmal fast schon Angst." 2014 erhielt er die Möglichkeit, ehrenamtlich im PR-Referat des Vereins zu arbeiten. Ehrenamtliches Engagement ist Voraussetzung, um einen Auslandsdienst antreten zu dürfen. "Zu der Zeit hat es angefangen, dass er mich extrem spät am Abend noch angerufen hat - total aufgelöst - dass er den Verein auflösen wird, dass er nicht weiß, was er mit seinem Leben machen soll."

Hafner, zu dem Zeitpunkt Anfang zwanzig, habe nicht gewusst, wie er mit dem Verhalten seines Vorgesetzten umgehen soll. "Es war eine Art Erpressung, eine psychische Geiselhaft. Entweder man investiert alles in diesen Verein - oder er löst ihn auf und damit kann ich meinen Auslandsdienst vergessen." Damals sei ihm auch zum ersten Mal zu Ohren gekommen, dass Maislinger anderen Vereinsmitgliedern gegenüber mit Suizid gedroht habe. Hat Maislinger auch Hafner gegenüber mit Suizid gedroht? Nein, sagt der Steirer.

Es sollte bei der mutmaßlichen Drohung bleiben. 2018 erhielt Hafner einen Dienstvertrag. Aufgrund der finanziellen Lage des Vereins sei es immer wieder zu Diskussionen gekommen. Von Hafner offen geäußerte Kritik sei von Maislinger nachträglich aufs Schärfste kritisiert worden. "Einmal hat er mich am Telefon angeschrien und mir gedroht, meine weitere Karriere zu zerstören." Wenige Monate später kündigte der junge Mann.

Maislinger: Keine Stellungnahme

Auf Rückfrage der Kleinen Zeitung wollte Andreas Maislinger keine Stellungnahme zu den Vorwürfen von Felix Hafner abgeben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Sozialministerium, das den Auslandsdienst fördert, habe vor rund einem halben Jahr über Social-Media-Postings von der Sache erfahren, heißt es auf Nachfrage. "Auf Basis des damaligen Kenntnisstandes wurde eine Einstellung der Förderungen als unverhältnismäßig beurteilt." Pro Einsatzmonat und Person im Auslandsdienst erhalte der Verein maximal 720 Euro. Eine Einstellung der Förderung hätte direkt rund 300 Personen im Auslandsdienst getroffen.

Aufgrund der nun öffentlich gewordenen Vorwürfe habe das Sozialministerium "die weitere Bearbeitung des eingereichten Förderansuchens Österreichischer Auslandsdienst - Jahrgang 2023 ausgesetzt", so eine Sprecherin des Sozialministeriums. Für das Jahr 2023 sei bisher noch keine Förderung ausbezahlt worden, die Weiterbearbeitung des Förderansuchens bedürfe einer zufriedenstellenden Klärung der Situation durch die Vereinsorgane.

Ehemaliger Auslandsdiener: Blick nach vorne

Felix Hafner betont, dass er nicht nur negative Erfahrungen beim Österreichischen Auslandsdienst gemacht habe, sondern auch positive und viel gelernt habe. Er sei dem Verein nichtsdestotrotz dankbar: "Ein Verein ohne Druck und ohne Drohungen wäre ein großer Wunsch von mir." Er sei zuversichtlich, dass man das durch einen offenen Dialog schaffen könne.