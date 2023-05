Bereits am Samstag sprach Skywarn Austria eine Wetterwarnung aus. In Niederösterreich wirbelte ein Sturm so stark, dass Häuser beschädigt wurden.

In der Steiermark verlief der gestrige Samstag relativ ruhig - am Sonntag zogen am frühen Nachmittag jedoch die Gewitterwolken besonders über den Süden herein. Im Zuge der Gewitter ist mit starkem Regen sowie Hagel (bis vier Zentimeter Durchmesser) und Sturmböen zu rechnen.

Gegen Abend sollen die Zellen zerfallen und eine weitgehend trockene Nacht bringen.