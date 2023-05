An Familien in Not in der Steiermark geht das Geld, das am Donnerstag im Rahmen des Benefizabends der SOS-Gemeinschaft gesammelt wurde. Dieses Fest geht auf eine Initiative zurück, die bereits 1954 begonnen wurde, wobei damals Landeshauptmann Josef Krainer der Ältere den Ehrenschutz übernahm. Auch heuer wieder steht an der Spitze des Ehrenschutzes Landeshauptmann Christopher Drexler.