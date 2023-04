Er saß wegen Betrugs in der Justizanstalt Jakomini – und erlebte dort seine persönliche Hölle, die ihn die Gesundheit gekostet hat. Nach der Entlassung hat er Kontakt mit uns aufgenommen, weil er seine Geschichte erzählen will – und die Geschichte vom Tod des 23-jährigen Lukas S., der sein Leben in der U-Haft durch eine Überdosis verloren hat. "Ihn hat die Justiz am Gewissen", sagt der Ex-Häftling, der am Sonntag seinen 64. Geburtstag hat (Name der Redaktion bekannt).