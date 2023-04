1822 Fahrräder wurden im Vorjahr in der Steiermark als gestohlen gemeldet, berichtet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis der Daten aus dem Innenministeriurm. Ist das nun viel oder wenig? Zwar stieg die Zahl gegenüber 2021 um 105 bzw. 6 Prozent. Aber: "Noch im Jahr 2016 wurden doppelt so viele Fahrräder gestohlen wie im Vorjahr. Über mehrere Jahre betrachtet geht die Entwicklung in die richtige Richtung: Der Radverkehr nimmt zu, die Zahl der Fahrraddiebstähle ab", stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.

Keine Überraschung ist, dass die meisten Raddiebstähle (1068 bzw. 59 Prozent) in Graz passieren, dann folgen die Bezirke Leibnitz (123) und Graz-Umgebung (115). Was nicht aus dieser Statistik hervorgeht. Die Schadenssummen nehmen zu, da immer mehr hochwertige E-Bikes unerlaubterweise den Besitzer wechseln.

Nur 181 von 1822 Fahrraddiebstählen konnte die Polizei im Vorjahr klären. Mit einer Aufklärungsquote von 10 Prozent liegt man immerhin über dem bundesweiten Schnitt. Damit es erst gar nicht zum Diebstahl kommt, wird das korrekte Absperren empfohlen, auch wenn das Rad nur kurz irgendwo abgestellt wird. Korrekt bedeutet mit einem guten Schloss den Rahmen an einem Fahradbügel fixieren. In diesem Zusammenhang fordert der VCÖ mehr gesicherte Fahrradabstellplätze im öffentlichen Raum. "Insbesondere in Einkaufsstraßen, vor Geschäften und Supermärkten, bei Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen. Bei Bahnhöfen sind auch abschließbare Fahrradboxen sehr wichtig", ergänzt Gratzer.