Das Aprilwetter macht seinem Namen alle Ehre. Im ganzen Land spielt sich derzeit ein regelrechtes Wetter-Wirrwarr ab. Die Niederschläge der letzten Tage sorgten für Hunderte Feuerwehreinsätze. Rund 220 waren es in Niederösterreich, wo seit Freitag fast 1000 Feuerwehrleute tiefliegende Unterführungen, Keller und Garagen auspumpen. Wegen des Hochwassers gab es auch mehrere Straßensperren. Besonders betroffen war das Mostviertel und die Bezirke Amstetten, Melk und Baden. Im Bezirk Baden wurde in der Nacht auf Samstag Hochwasseralarm ausgelöst. Neben den Überschwemmungen ist auch die Lawinengefahr teils erheblich. In den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich hat sich die Lawinengefahr am Samstag aufgrund großer Neuschneemengen auf Stufe vier erhöht. Großes Risiko gilt nach Angaben des Warndienstes oberhalb der Waldgrenze.