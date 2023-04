Schnee kann was Feines sein, wenn er zur richtigen Jahreszeit und mit Sonnenschein anreist. Doch im April, und mit viel Regen, freut man sich wohl weniger über Frau Holle. "Kaltlufteinbrüche kommen im April schon immer wieder vor, aber es ist deutlich zu kühl für diese Jahreszeit", erklärt Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von der Geosphere Austria.

Schnee bis in tiefe Lagen in der Nacht

Doch in den nächsten Tagen wird die Steirerinnen und Steirer genau dieses Wetter verfolgen: kalt und sogar mit einem Hauch Neuschnee in manchen Regionen. Vor allem in der Nacht von heute auf Freitag kann die Schneefallgrenze auf 500 Meter absinken – "in der nördlichen und westlichen Obersteiermark kann es also auch in den Tälern weiß werden", so Wölfelmaier. Am Freitag hebt sich die Grenze leicht, doch auch dann kann es bis auf 800 Meter hinunterschneien.

Südliches Randgebirge

Auch im südlichen Randgebirge (an der Grenze zu Slowenien bzw. Kärnten) wird über 1000 Meter überall Neuschnee liegen, teils auch weiter unten – "wenn die Niederschläge sehr intensiv sind".

Regen und erster Schnee am Donnerstag

Schnee ist am Donnerstag zu Mittag bereits am Grazer Hausberg liegengeblieben. Am Schöckl hat es derzeit null Grad bei regnerischem Wetter.

Regen und Schnee am Schöckl am Donnerstag © Webcam

Auch in der Ramsau und am Hauser Kaibling zeigen die Webcams weiß.

Webcam Hauser Kaibling © Webcam

Ramsau am Dachstein © Webcam

Blick aufs Wochenende

Auch am Samstag und Sonntag wird der Regen dominieren, auch wenn das Italientief langsam weiterzieht. Viel Regen ist vor allem am Freitag im ganzen Land wahrscheinlich. Es bleibt unbeständig, bewölkt und kühl. Wölfelmaier: "Besser wird es erst im Laufe der nächsten Woche."