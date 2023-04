Zehn Minuten vor dem Start, um 14.05 Uhr kam die Absage. Die Raumsonde "Juice", an deren Bord auch enorm viel Know How aus Österreich steckt, kann am Donnerstag nicht wie geplant starten. Grund ist der starke Wind. Das Wetter macht dem Vorhaben also einen Strich durch die Rechnung. Vorerst. Denn der Start wird nachgeholt, geplant ist er am Freitag zur selben Zeit. Allzu lang können die Projektleiter die geplante Mission aber nicht verschieben, denn für den Start ist eine gewisse Planetenkonstellation nötig, die jetzt im April vorherrscht - und dann erst wieder im September, was aber die Gesamtreisezeit der Sonde um ein ganzes Jahr verlängern würde.