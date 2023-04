Für rund sieben Millionen Schülerinnen und Schüler in sieben deutschen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen) enden kommendes Wochenende die zwei Wochen Osterferien. Daher wird mit einer großen Rückreisewelle gerechnet.

Viel Geduld bei Einreise und Ausreise

Das wird an den Transitrouten und Grenzen bemerkbar sein. Am Samstag ist meist der Hauptreisetag. An den Grenzen sollten Autofahrer ab dem frühen Samstagvormittag vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A 11), bei Nickelsdorf/Hegyeshalom auf der Ostautobahn (A 4) bzw. ungarischen M 1 sowie Spielfeld/Šentilj auf der Pyhrnautobahn (A 9) bzw. A 1 in Slowenien bei der Einreise nach Österreich besonders viel Zeit einplanen.

Bei der Ausreise wird es wohl an den Grenzübergängen Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A 12), Suben auf der Innkreisautobahn (A 8) und Walserberg auf der Westautobahn (A 1) bis in den Nachmittag länger dauern.

"Linz Donau Marathon" am Sonntag – Sperren und Umleitungen

Der 21. Linz Donau Marathon, der zweitstärkste Marathon Österreichs, wird am Sonntag für Straßensperren sorgen. Ab 8 Uhr starten die ersten Teilnehmer, etwa 20.000 Läufer werden erwartet. Betroffen sein werden vor allem die VOEST-Brücke auf der Mühlkreisautobahn (A 7) von 4 Uhr bis ca. 11.30 Uhr, die Abfahrten Neue Welt und Wiener Straße sowie die Nibelungenbrücke. Auch viele innerstädtische Verbindungen werden laut ARBÖ betroffen sein.



"Für Autofahrer wurden Umleitungsstrecken eingerichtet. Die Umleitung Nord führt über die Leonfeldenerstraße und die Harbacherstraße sowie die Hauptstraße stadtauswärts. Die Umleitung West geht über den Tunnel Bindermichl auf der A 7, der B 139, dem Römerbergtunnel und der Oberen Donaulände zur Nibelungenbrücke. Die Umleitung Ost geht über Perg und die Steyregger Brücke auf die Mühlkreisautobahn", sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Lauf in Wien am Sonntag – Verkehr betroffen

In Wien findet am Sonntag zudem der 19. "Run15" mit fünf Bewerben über die Äußere Mariahilfer Straße statt. Die Mariahilfer Straße wird vermutlich zwischen der Zollernsperggasse und dem Gürtel zwischen 7 Uhr und ca. 13 Uhr gesperrt.

"Auch die Öffis werden von der Sperre erfahrungsgemäß betroffen sein. Bei dem Vorgänger des Laufs wurden die Straßenbahnlinien 52 und 60 zwischen Baumgarten beziehungsweise Rodaun und der Remise Rudolfsheim von 7 bis ca. 13 Uhr kurzgeführt. In dieser Zeit verkehrte die Autobuslinie 12 A nur zwischen Schweglerbrücke und Schmelz/Gablenzgasse. Das wird wahrscheinlich auch heuer so sein", sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Haider abschließend.