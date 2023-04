Ein Marktspaziergang in kurzem Jäckchen und mit Sonnenbrille, Fleischweihe bei Sonnenschein und eine Ostereiersuche bei angenehmen Temperaturen? Ganz so wird das Wochenende nicht mitspielen. Ein Tief auf Osten bringt laut GeoSphere Austria (früher Zamg) am Karsamstag und Ostersonntag unbeständiges Wetter.