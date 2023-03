Gut gebucht ist der eben erst renovierte Große Schwurgerichtssaal am Straflandesgericht Graz in dieser Woche. Gleich zweimal wird vor Geschworenen über den Vorwurf des versuchten Mordes verhandelt: Am Donnerstag steht ein junger Erwachsener vor Gericht, der im Februar 2021 alkoholisiert im Streit einen Bekannten mit einem Messer attackiert haben soll. Mehrere Stiche gegen den Kopf und Hals des Opfers stellen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft den Tatbestand des versuchten Mordes dar. Die Tötung sei nur wegen der heftigen Gegenwehr des Angegriffenen gescheitert. Die Tat ereignete sich in einem Gartenhäuschen, wo es laut Anklage zwischen drei „am Rande der Gesellschaft“ lebenden Obdachlosen zum Streit gekommen war.

Noch tragischer ist der Fall, mit dem sich Berufs- und Laienrichter am Freitag zu befassen haben. Im Mittelpunkt steht kein Angeklagter, sondern ein junger „Betroffener“ (22), der im August 2022 in Frohnleiten versucht haben soll, seine Großeltern zu töten.

Er ging am Abend im Streit mit einem Küchenmesser auf seine Großeltern (beide 64) los. Nachbarn alarmierten die Polizei, die bei ihrem Eintreffen die zwei 63-Jährigen mit Schnittverletzungen an der Hand und im Gesicht vorfand. Der Großvater hatte versucht, den Enkel aufzuhalten. Die Großeltern wurden bald wieder in häusliche Pflege entlassen. Der Enkel wurde erst am nächsten Morgen bei Bekannten aufgestöbert und ließ sich dort widerstandslos festnehmen.

Bei der anschließenden Vernehmung zeigte sich der junge Mann geständig: Er gab an, dass er seine Großeltern töten wollte. Ein psychiatrisches Gutachten belegt aber, dass er unter einer schweren paranoiden Schizophrenie leidet und bei der Tat nicht zurechnungsfähig war.

Er gilt in diesem Verfahren daher auch nur als „Betroffener“. Die Geschworenen müssen dennoch entscheiden, ob der Tatbestand einem Mordversuch entspricht. Die Staatsanwaltschaft hat seine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.