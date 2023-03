Ein 62-jähriger Steirer steht heute, Freitag, in Graz vor einem Geschworenengericht, weil er im Dezember 2021 in Kapfenstein (Südoststeiermark) versucht haben soll, seinen eigenen Bruder mit einem Hammer und einem Fleischermesser zu töten. Persönliche und finanzielle Spannungen gab es zwischen den Brüdern schon lange - spätestens seit das spätere Opfer mit einem Betrieb in Insolvenz ging und der spätere Täter dadurch seine Arbeit verlor.