Auf eigenen Beinen zu stehen und alleine zu wohnen, ist wunderbar, kann mitunter aber auch Angst machen. Für Menschen mit (intellektueller) Beeinträchtigung ist dieser Schritt noch größer. Damit all jene, die ihn wagen wollen, bestens gewappnet sind, hat Jugend am Werk nun die "Wohn-Schule" ins Leben gerufen. "Je mehr ein Mensch weiß, desto sicherer ist er", erklärt Projektleiter Patrick Gröbl. In zehn Modulen soll in der "Wohn-Schule" den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jenes Wissen mitgegeben werden, das ein selbstständiges Leben ermöglicht. Es gibt Antworten auf Fragen wie: Was ist ein Mietvertrag? Wie findet man eine Wohnung? Wie teile ich mein Geld ein? Weiters werden aber auch Bereiche wie Umwelt und Verkehr thematisiert. "Was brauche ich beispielsweise zum Bim-Fahren?", führt Gröbl aus.