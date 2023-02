Zum Weltfrauentag, der am 8. März begangen wird, hat nun die Volkshilfe in der Steiermark eine Reihe von Aktivitäten vorgestellt. So wurde unter anderem ein Forschungsprojekt "Mädchenarmut - die unsichtbaren Mädchen" an der FH Joanneum in Auftrag gegeben. Unter Leitung von Anna Riegler und mit Mitarbeit von Miriam Burkia-Stocker setzte man sich mit den Themenbereeichen Mädchenarmut, Geschlechtergerechtigkeit und den zusammenhängenden Zukunftsidee auseinandergesetzt. Einerseits wurde der Stand der Forschung zum Thema Frauenarmut bzw. Mädchenarmut erhoben und andererseits wurden Expertinnen aus der Praxis zum Thema befragt, und zwar zu den Fragen, wie die Bedürfnisse von armutsgefährdeten Mädchen beforscht und wahrgenommen werden bzw. wie mit Mädchenarmut in der Praxis umgegangen wird.