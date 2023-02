Knapp über 20 Masern-Infektionen waren am Dienstag in der Steiermark bekannt. Am Mittwoch erhöhte sich die Zahl laut Landessanitätsdirektion um vier weitere. Die ersten Personen dürften aber auch schon wieder genesen sein, da die Infektionszahl in der Steiermark insgesamt 22 beträgt.

Erster Fall in Wien

Auch in Kärnten ist inzwischen ein Fall bekannt, der in Zusammenhang mit dem steirischen Ausbruch stehen dürfte. Und auch in Wien ist mittlerweile ein Fall gemeldet, der ebenso mit der Steiermark in Zusammenhang stehen soll.

Vier Kinder auf Grazer Kinderklinik

Am LKH Hochsteiermark werden derzeit zwei Fälle behandelt, auf der Grazer Kinderklinik sind aktuell vier Kinder in stationärer Behandlung. Die ersten Kinder konnten die Klinik bereits wieder verlassen.

Wer Symptome hat, wird gebeten, nicht eine Ordination oder Klinik ohne vorherigen Anruf aufzusuchen. Die Kinderkrankheit ist nämlich hochinfektiös und kann besonders für Schwangere oder ungeimpfte Kleinkinder gefährlich sein.

Minister ruft auf, Impflücken zu schließen

Aber auch Erwachsene, die nicht geimpft sind oder einen Schutz durch eine durchgemachte Erkrankung aufweisen können, sind gefährdet. Die Ärztekammer, Land, Stadt, Sanitätsdirektion und Bund rufen zum Impfen auf. "Es ist wichtig, den eigenen Impfstatus oder den der Kinder zu

kontrollieren und gegebenenfalls vorhandene Impflücken zu

schließen", heißt es aus dem Büro von Gesundheitsminister Johannes

Rauch (Grüne).

Dies ist bei allen Impfärztinnen und Impfärzten gegen Termin möglich. Die Impfung ist kostenlos.