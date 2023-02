Frühblüher geben heuer bereits Gas, was Allergiker in der Steiermark derzeit schon zu spüren bekommen. Denn die milden Temperaturen kurbeln den Pollenflug von Hasel und Erle an. Mäßige bis hohe Belastungen waren in den letzten Tagen bereits zu spüren, dieser Trend setzt sich laut Pollenwarndienst auch fort. "Erste Belastungen hatten wir schon Mitte Jänner durch die Hasel und wenn man auch das Vorjahr noch in Betracht zieht, war in den letzten zwei Dezemberwochen auch die Purpurerle aktiv", erklärt Uwe Berger, Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes. "Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gab es die erste Belastungsspitze heuer nahezu ein Monat früher als üblicherweise. Die Klimaveränderung schlägt da wirklich zu und verkürzt die leidensfreie Zeit der Allergiker", so Berger.