Wie gestern bekannt wurde, sind bisher mehr als zehn Masern-Fälle bei Kindern in der Steiermark bestätigt. Bekannt wurde der erste Fall am Freitag - Masern ist meldepflichtig. Der zuständige Virologe Klaus Vander, der die PCR-Tests mit Kollegen am LKH durchführt, sagt: "Es hatte wohl den Ursprung in einer kinderärztlichen Ordination und schwappte dann auf die Kinderklinik über."